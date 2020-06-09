Транскрибация аудиофайла

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен1 заявка195 просмотров

расшифровка аудиофайла в текст

5 лет назад
Assistant100
Елена 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AnaBond
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Спасибо большое за работу. Все качественно и очень быстро! Рекомендую данного исполнителя.
Большое спасибо за работу! Отличный работодатель. Четко поставлена задача, все время на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AnaBond
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад