транскрибация 10 минутного аудио
Транскрибация рекламы
Мне нужно транскрибация рекламы Билайн, Мегафон и Мтс с 2017 до 2020 года. Профессионально для бакалаврской работы
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