Транскрибация

Требуется расшифровать видеозапись продолжительностью 4 часа. Указать идентификацию и тайм-коды. Нужно приступить к работе в ближайшее время. Возьму несколько исполнителей. Стоимость рассчитывается исходя из суммы 5 рублей за минуту записи.