Транскрибация

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен5 заявок272 просмотра

транскрибация 10 минутного аудио

5 лет назад
guest_15320146545588
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Djekdjek
Евгений 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Хороший исполнитель. Вежлив, предоставил работу в срок!
Большое спасибо! Советую сотрудничать с заказчиком: понятное ТЗ, очень быстро проверил работу

Заявки фрилансеров

Юлия
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Александр
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Елена
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Djekdjek
Евгений 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мирослава
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад