Транскрибация видеоконференции

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт19 заявок917 просмотров

Требуется транкрибация видеоконференции 40 минут из Zooma. Файл будет предоставлен конечному исполнителю из Google Docs.

5 лет назад
guest_15927614660327
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Выбранный исполнитель

sofyapro
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sofyapro
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