Транскрибация аудиозаписи интервью

$10
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  2. Транскрибация
Закрыт63 заявки12278 просмотров

Требуется расшифровать два часа аудиозаписи. Интервью хорошего качества. Надо сделать срочно. Возьму несколько исполнителей исходя из расчета стоимости 5р/минута записи. Пишите в любое время.

5 лет назад
IrinaZaharchenko
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Выбранные исполнители

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