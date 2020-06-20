Перевод аудио в текст ща 5 часов
Транскрибация аудиозаписи интервью
Требуется расшифровать два часа аудиозаписи. Интервью хорошего качества. Надо сделать срочно. Возьму несколько исполнителей исходя из расчета стоимости 5р/минута записи. Пишите в любое время.
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