Перевод аудио в текст

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт4 заявки275 просмотров

Перевод аудио в текст ща 5 часов

5 лет назад
Gag77
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Аня
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Анна
 
22 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад