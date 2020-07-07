Транскрибация видео

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Завершен16 заявок743 просмотра

нужно транскрибировать видео 

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Uli_y
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$4
3 дня
Рекомендую к сотрудничеству. Качество на высшем уровне. Строгое соблюдение сроков
Интересный материал, полная оплата в срок, оперативная связь. Заказчика рекомендую.

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Uli_y
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