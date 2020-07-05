Транскрибация аудио-файла

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Завершен69 заявок1971 просмотр

Транскрибировать лекцию вплоть до секции обсуждения и вопросов (примерно 1:13)

Файл "Либерализм и неолиберализм" скачать по ссылке: https://dropmefiles.com/TKiY5 (по неизвестным причинам непосредственно на сайт не загружается)

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katerina_na__
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