Корректировка картинок в транскрибации

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен2 заявки337 просмотров

Посмотрите пожалуйста, эти скрины сделаны общим планом и записи на доске почти не просматриваются, нужно выделить область на доске и заскринить, возможно будет лучше видно или может быть есть возможность подобрать другой, более подходящий кадр на видео

Урок 7 - рис 10,14,15,16,19,21

Урок 8 рис- 5,8

Нужны качественные картинки реально передающие суть происходящего.

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MIMIMI0808
Инна 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Инна выполнила заказ быстро и качественно. Рекомендую
Отличный заказчик! Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Александрина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
MIMIMI0808
Инна 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад