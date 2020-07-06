Надо расшифровать 50 мин аудио интервью в текст
Транскрибация из видео в текст
Нужно голос из видео 13 мин. перевести в текст. https://youtu.be/pEpeA9XIHzY Пишите сразу цену, плиз.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $14Транскрибация27 заявокЗакрыт5 лет назад
оплата 5 р минута всего в аудиоформате 191 минута срок: 1-2 дня 6 р, если будет готово за суткиТранскрибация18 заявокЗакрыт5 лет назад
Общение 2х мужчин состоящей из нескольких файлов. Общая продолжительность 1 час. 30 мин. , примерно. Ожидаю Ваши предложения. До воскресенья.Завершен5 лет назад
нужно транскрибировать видеоЗавершен5 лет назад
- $7
Транскрибировать лекцию вплоть до секции обсуждения и вопросов (примерно 1:13) Файл "Либерализм и неолиберализм" скачать по ссылке: https://dropmefiles.com/TKiY5 (по неизвестным причинам непосредственно на сайт не загружается)Завершен5 лет назад
Є аудіофайли, записи інтерв’ю, які потрібно перевести в текст. Загалом близько 3-х годин по часу. Потрібно зробити сьогодні. Запропонуйте, будь ласка, вартість проекту з розрахунку на терміновість.Транскрибация177 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать текст из аудио записей. Пожалуйста нужно сделать до завтра !!!Транскрибация235 заявокЗакрыт5 лет назад