Транскрибация из видео в текст

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Завершен23 заявки878 просмотров

Нужно голос из видео 13 мин. перевести в текст. https://youtu.be/pEpeA9XIHzY Пишите сразу цену, плиз.

5 лет назад
JuliePoe
Юлия 
50 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

katerina_na__
Екатерина 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Хорошая коммуникация и аккуратность при выполнении заказа. Следующие подобные задания только этому исполнителю.
Благодарю! Было приятно с Вами сотрудничать:)

Заявки фрилансеров

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katerina_na__
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