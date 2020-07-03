Перевести аудиозапись с в текст

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Закрыт18 заявок751 просмотр

оплата 5 р минута 

всего в аудиоформате 191 минута 

срок: 1-2 дня 

6 р, если будет готово за сутки 

5 лет назад
KseniyaTasheva
Ксения 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Василина
 
21 год
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5 лет назад
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Ангелина
 
25 лет
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Дарья
 
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Ирина
 
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Анастасия
 
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Александрина
 
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