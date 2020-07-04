оплата 5 р минута всего в аудиоформате 191 минута срок: 1-2 дня 6 р, если будет готово за сутки
Транскрибации аудио
Надо расшифровать 50 мин аудио интервью в текст
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Транскрибация18 заявокЗакрыт5 лет назад
Общение 2х мужчин состоящей из нескольких файлов. Общая продолжительность 1 час. 30 мин. , примерно. Ожидаю Ваши предложения. До воскресенья.Завершен5 лет назад
нужно транскрибировать видеоЗавершен5 лет назад
- $7
Транскрибировать лекцию вплоть до секции обсуждения и вопросов (примерно 1:13) Файл "Либерализм и неолиберализм" скачать по ссылке: https://dropmefiles.com/TKiY5 (по неизвестным причинам непосредственно на сайт не загружается)Завершен5 лет назад
Є аудіофайли, записи інтерв’ю, які потрібно перевести в текст. Загалом близько 3-х годин по часу. Потрібно зробити сьогодні. Запропонуйте, будь ласка, вартість проекту з розрахунку на терміновість.Транскрибация177 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать текст из аудио записей. Пожалуйста нужно сделать до завтра !!!Транскрибация235 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется транкрибация видеоконференции 40 минут из Zooma. Файл будет предоставлен конечному исполнителю из Google Docs.Закрыт5 лет назад