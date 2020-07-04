Транскрибации аудио

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Закрыт27 заявок748 просмотров

Надо расшифровать 50 мин аудио интервью в текст 

5 лет назад
il_deil
Ильдар 
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Заявки фрилансеров

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Данил
 
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Соня
 
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Транскрибация
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Тина
 
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Илья
 
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Екатерина
 
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Софья
 
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Регина
 
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Гульсина
 
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Александр
 
24 года
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Нина
 
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13 отзывов
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Алёна
 
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Александр
 
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