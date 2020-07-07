Корректировка картинок в транскрибации

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен10 заявок709 просмотров

Посмотрите пожалуйста, эти скрины сделаны общим планом и записи на доске почти не просматриваются, нужно выделить область на доске и заскринить, возможно будет лучше видно или может быть есть возможность подобрать другой, более подходящий кадр на видео

Урок 7 - рис 10,14,15,16,19,21

Урок 8 рис- 5,8

Нужны качественные картинки реально передающие суть происходящего.

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Anastasia6187
Анастасия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Анастасия отличный исполнитель. Задание было выполнено качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо за работу! Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Anastasia6187
Анастасия 
37 лет
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Алина
 
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