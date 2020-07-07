У нас есть проект, в котором двое американцев проводят беседы на английском с бизнес-лидерами в сфере здравоохранения США на различные технологические темы - телемедицина, блокчейн, 5G и так далее. Каждая беседа - 15-30 минут. ...
Корректировка картинок в транскрибации
Посмотрите пожалуйста, эти скрины сделаны общим планом и записи на доске почти не просматриваются, нужно выделить область на доске и заскринить, возможно будет лучше видно или может быть есть возможность подобрать другой, более подходящий кадр на видео
Урок 7 - рис 10,14,15,16,19,21
Урок 8 рис- 5,8
Нужны качественные картинки реально передающие суть происходящего.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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