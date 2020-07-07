Корректировка картинок в транскрибации

Посмотрите пожалуйста, эти скрины сделаны общим планом и записи на доске почти не просматриваются, нужно выделить область на доске и заскринить, возможно будет лучше видно или может быть есть возможность подобрать другой, более подходящий кадр на видео

Урок 7 - рис 10,14,15,16,19,21

Урок 8 рис- 5,8

Нужны качественные картинки реально передающие суть происходящего.