Нужно голос из видео 13 мин. перевести в текст. https://youtu.be/pEpeA9XIHzY Пишите сразу цену, плиз.
Транскрибация и вычитка англоязычных видео
У нас есть проект, в котором двое американцев проводят беседы на английском с бизнес-лидерами в сфере здравоохранения США на различные технологические темы - телемедицина, блокчейн, 5G и так далее.
Каждая беседа - 15-30 минут. Сейчас таких бесед три.
Ищем человека, который как минимум сможет транскрибировать такие беседы, как максимум еще причесать их для будущих постов в блог. Причесать - себто убрать повторы как слов, так и мыслей, исправить ошибки в речи, если таковые были, возможно, где-то сократить мысль, если она в письменном виде выглядит слишком длинной.
В случае успеха готов продолжить сотрудничество.
UPD: указывайте, пожалуйста, ориентировочные цены в заявках. Также: есть сервис rev.com, они транскрибируют за $1.25 / мин. Есть fiverr.com, на котором транскрибация 30-минутного видео мне обойдется в районе $10-$15. Конечно, мне комфортнее поработать с соотечественниками по сравнимой цене, но если цена будет выше, боюсь, я не готов переплачивать.
Заявки фрилансеров
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