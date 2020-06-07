Оформление списка литературы по ГОСТ (по методичке)

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Завершен9 заявок364 просмотра

Необходимо оформить список литературы в соответствии с методичкой. Присутствуют англоязычные источники. Всего источников 108

5 лет назад
guest_15914008925057
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Uli_y
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$14
1 день
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Заявки фрилансеров

Лина
 
26 лет
5 лет в сервисе
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Адэля
 
27 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Uli_y
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Юлия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Чарос
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
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96 отзывов(-1)
5 лет назад
Наталья
 
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