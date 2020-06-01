Дипломная записка по готовому ПО (Telegram Чат-бот, ChatterBot) - prog

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Тема: Разработка программного обеспечения для сервиса обмена сообщениями Telegram (Чат-бот, ChatterBot)

Антиплагиат: оригинальность от 70%

Объём: ~60 страниц

Язык: украинский

В плане(методичке) указано, что нужен дополнительный раздел "БЖД(Безпека життєдіяльності, Охорона праці)", но он уже ГОТОВ. Нужна исключительно записка по готовой программной части.

5 лет назад
guest_15913204163038
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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