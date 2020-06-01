Тема диплома «реализация деятельности органов центра занятости населения по предоставлений пособий по безработице» нужно доделать, довести до ума, дипломному руководителю не нравится. Есть готовое содержание нужно переделать главы 1.1, 1.3 2.2 и 2.3
Курсовая работа технологии листовой штамповки
Добрый день , хотел бы узнать по курсовой работе. тут работа сделана как вариант д4 в2 мне нужно ее сделать под свой вариант д4 в4. тойсть поменять значения и чертежы.
Внимание не смог прикрепить чертежы напишите на почту [email protected] вышлю чертежы.ниже указаны ошибки в курсовой работе которые необходимо исправить и не допустить в моем варианте д4в4.Погрешности в твоем проекте следующие.1. При разбиении детали на участки не добавлен технологический припуск. К высоте участка f1 добавь еще 3 мм. Вообще-то правильнее добавлять припуск к горизонтальному участку фланца, но погрешность будет небольшая, если припуск прибавить к f1. Если припуск к краю детали не добавлять, то откуда тогда возьмётся излишек металла, который ты обрезаешь в операции "Обрезка фланца".2. На переходах вытяжки дно полуфабрикатов остается плоским (без отверстия и без борта высотой 9 мм), поэтому вместо площадей f9 и f10 нужно взять площадь плоского участка дна (плоского диска) диаметром 44,6 мм. После этих изменений расчётный диаметр заготовки изменится в сторону увеличения.3. Скорее всего тебе понадобятся три вытяжки и калибровка, которую следует расположить вслед за операцией 3-й вытяжки. Операция калибровки нужна для повышения точности размеров детали и уменьшения (при необходимости) радиусов скруглений. Поэтому чертёж полуфабриката после калибровки будет почти полностью (за исключением радиусов скруглений) повторять чертёж полуфабриката после 3-й вытяжки. У тебя хороший и почти правильный лист "Технологические операции". В нём в верхнем ряду после 3-й вытяжки нужно добавить чертёж калибровки. Три чертежа нижнего ряда можно оставить без изменений, только поменять над ними заголовки названий операций. Над левым чертежом "Обрезка фланца и пробивка", над средним - "Обратная вытяжка и отбортовка", над правым "Пробивка отверстий".4. Диаметр пробиваемого в дне отверстия под отбортовку (диаметр 19 мм) нужно рассчитать исходя из диаметра и высоты борта на исходном чертеже и поместить этот расчёт в записку.
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