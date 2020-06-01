Курсовая работа технологии листовой штамповки

Добрый день , хотел бы узнать по курсовой работе. тут работа сделана как вариант д4 в2 мне нужно ее сделать под свой вариант д4 в4. тойсть поменять значения и чертежы.

Внимание не смог прикрепить чертежы напишите на почту [email protected] вышлю чертежы.ниже указаны ошибки в курсовой работе которые необходимо исправить и не допустить в моем варианте д4в4.Погрешности в твоем проекте следующие.1. При разбиении детали на участки не добавлен технологический припуск. К высоте участка f1 добавь еще 3 мм. Вообще-то правильнее добавлять припуск к горизонтальному участку фланца, но погрешность будет небольшая, если припуск прибавить к f1. Если припуск к краю детали не добавлять, то откуда тогда возьмётся излишек металла, который ты обрезаешь в операции "Обрезка фланца".2. На переходах вытяжки дно полуфабрикатов остается плоским (без отверстия и без борта высотой 9 мм), поэтому вместо площадей f9 и f10 нужно взять площадь плоского участка дна (плоского диска) диаметром 44,6 мм. После этих изменений расчётный диаметр заготовки изменится в сторону увеличения.3. Скорее всего тебе понадобятся три вытяжки и калибровка, которую следует расположить вслед за операцией 3-й вытяжки. Операция калибровки нужна для повышения точности размеров детали и уменьшения (при необходимости) радиусов скруглений. Поэтому чертёж полуфабриката после калибровки будет почти полностью (за исключением радиусов скруглений) повторять чертёж полуфабриката после 3-й вытяжки. У тебя хороший и почти правильный лист "Технологические операции". В нём в верхнем ряду после 3-й вытяжки нужно добавить чертёж калибровки. Три чертежа нижнего ряда можно оставить без изменений, только поменять над ними заголовки названий операций. Над левым чертежом "Обрезка фланца и пробивка", над средним - "Обратная вытяжка и отбортовка", над правым "Пробивка отверстий".4. Диаметр пробиваемого в дне отверстия под отбортовку (диаметр 19 мм) нужно рассчитать исходя из диаметра и высоты борта на исходном чертеже и поместить этот расчёт в записку.