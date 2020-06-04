Доброе утро. Задача по работам такая: исправить замечания руководителя. По курсовой работе: Из диэлектриков для варианта д/быть полиэтилен,а описан – полиуретан. По тексту должны быть ссылки на литературу:например, [5] или [5, ...
Отредактировать дипломную работу
Тема диплома «реализация деятельности органов центра занятости населения по предоставлений пособий по безработице» нужно доделать, довести до ума, дипломному руководителю не нравится. Есть готовое содержание нужно переделать главы 1.1, 1.3 2.2 и 2.3
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