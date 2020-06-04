Отредактировать дипломную работу

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Тема диплома «реализация деятельности органов центра занятости населения по предоставлений пособий по безработице» нужно доделать, довести до ума, дипломному руководителю не нравится. Есть готовое содержание нужно переделать главы 1.1, 1.3 2.2 и 2.3 

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