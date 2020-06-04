Реферат

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт9 заявок555 просмотров

Тема: Параметры экономического анализа теневой финансово-хозяйственной деятельности (теневой экономики)

Требования:

1) Введение с постановкой проблемы и обоснованием ее актуальности

2) Изложение материла с обоснованием позиции автора по поставленной проблеме

3) Выводы по проведенному исследованию Объем ответа 5-8 страниц.

Оригинальность текста не ниже 50% Структура изложения – краткий реферат.

5 лет назад
guest_15913000382678
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Элина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгения
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Василий
 
62 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Мирослава
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад