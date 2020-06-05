Написать конфигурацию к диплому

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Закрыт1 заявка961 просмотр

Сгорел жесткий диск с конфигурацией 1с(диплом).

Вся работа была готова, тз и описание, все есть. В кратчайшие сроки сам сделать не успею, требуется помощь. Создать конфигурацию по описанию

5 лет назад
guest_15913767465124
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Заявки фрилансеров

Василий
 
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