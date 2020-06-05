Курсовая работа на тему "Идентификация инновационного кластера ....."

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Тема: Идентификация инновационного кластера как элемента в механизме обеспечения региональной конкурентоспособности

40 стр.

Содержание: выработка или уточнение понятия «идентификация кластера»; ответ на вопрос о необходимости идентификации

кластера в процессе формирования регионального развития; обобщение или

уточнение понятия региональной конкурентоспособности и регионального развития; понятие

об эффективности использования кластера как инструмента повышения региональной

конкурентоспособности

Требования по написанию: в прикрепленном файле 

Стоимость работы: по договоренности

5 лет назад
guest_15872995350041
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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