Нужно сделать расчёты по примеру, приложил работу однокурсника (она не закончена), лучше делать по примеру который я приложил "пример 2018..." нужен такой же файл в электронном виде, но с моими цифрами и данными. Могу помочь ...
Курсовая работа на тему "Идентификация инновационного кластера ....."
Тема: Идентификация инновационного кластера как элемента в механизме обеспечения региональной конкурентоспособности
40 стр.
Содержание: выработка или уточнение понятия «идентификация кластера»; ответ на вопрос о необходимости идентификации
кластера в процессе формирования регионального развития; обобщение или
уточнение понятия региональной конкурентоспособности и регионального развития; понятие
об эффективности использования кластера как инструмента повышения региональной
конкурентоспособности
Требования по написанию: в прикрепленном файле
Стоимость работы: по договоренности
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