Тема: Разработка программного обеспечения для сервиса обмена сообщениями Telegram (Чат-бот, ChatterBot) Антиплагиат: оригинальность от 70% Объём: ~60 страниц Язык: украинский В плане(методичке) указано, что нужен дополнительный раздел "БЖД(Безпека життєдіяльності, Охорона праці)", ...
Курсовая
5 вариант ,на с# визуал студио,с отчётом по действиям
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт5 лет назад
Реферат экономические аспекты транспортной системы. Подробности вышлю исполнителюРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Тема: Параметры экономического анализа теневой финансово-хозяйственной деятельности (теневой экономики) Требования: 1) Введение с постановкой проблемы и обоснованием ее актуальности 2) Изложение материла с обоснованием позиции автора по поставленной проблеме ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт5 лет назад
КУРСОВАЯ РАБОТА СРОЧНОЗакрыт5 лет назад
Добрый день , хотел бы узнать по курсовой работе. тут работа сделана как вариант д4 в2 мне нужно ее сделать под свой вариант д4 в4. тойсть поменять значения и чертежы. Внимание не смог прикрепить ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт5 лет назад
Тема диплома «реализация деятельности органов центра занятости населения по предоставлений пособий по безработице» нужно доделать, довести до ума, дипломному руководителю не нравится. Есть готовое содержание нужно переделать главы 1.1, 1.3 2.2 и 2.3Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $22
Доброе утро. Задача по работам такая: исправить замечания руководителя. По курсовой работе: Из диэлектриков для варианта д/быть полиэтилен,а описан – полиуретан. По тексту должны быть ссылки на литературу:например, [5] или [5, ...Закрыт5 лет назад
формат 2 на 5 метров, сформировать стенд (в электронном варианте) для защиты магистерской диссертации с помощью написанной диссертационной работы (теория), есть сформированный дизайн проект (то что я предлагаю) 14 фото, надо дополнить доп фотографиями и ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт5 лет назад
"Здравствуйте!Должен быть законченный программный продукт и документация.В файле Структура КП по ПП - структура пояснительной записки (сам документ "Курсовой проект")"Закрыт5 лет назад
Нужен человек, который хорошо владеет программой Word, чтобы вместе (желательно по голосовой связи) оформить курсовую работу по требованиям из методички, СРОЧНО!Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт5 лет назад