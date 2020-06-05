Курсовая по теме:Электроснабжение предприятий и гражданских сооружений

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Нужно сделать расчёты по примеру,  приложил работу однокурсника (она не закончена), лучше делать по примеру который я приложил "пример 2018..." нужен такой же файл в электронном виде, но с моими цифрами и данными.  Могу помочь на начальном этапе, подсказать где какие данные взять. Нужно графики рисовать, их не знаю как делать. Вообщем должно получиться как в примере но с моими данными и графиками. Приложил файл "темы курсових проэктов..." мой 10 вариант. 

5 лет назад
guest_15913471353482
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ерасыл
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад