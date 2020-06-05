Курсовая по теме:Электроснабжение предприятий и гражданских сооружений

Нужно сделать расчёты по примеру, приложил работу однокурсника (она не закончена), лучше делать по примеру который я приложил "пример 2018..." нужен такой же файл в электронном виде, но с моими цифрами и данными. Могу помочь на начальном этапе, подсказать где какие данные взять. Нужно графики рисовать, их не знаю как делать. Вообщем должно получиться как в примере но с моими данными и графиками. Приложил файл "темы курсових проэктов..." мой 10 вариант.