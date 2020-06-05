Тема: Идентификация инновационного кластера как элемента в механизме обеспечения региональной конкурентоспособности 40 стр. Содержание: выработка или уточнение понятия «идентификация кластера»; ответ на вопрос о необходимости идентификации кластера в процессе формирования регионального развития; обобщение ...
Нужно написать пояснительную записку (ВКР) по информационным системам
Необходимо написать пояснительную записку (ВКР) по методическим рекомендациям.
Специальность: Информационные системы.
Тема ВКР: "Разработка системы электронного архива колледжа".
Объём: 40 страниц
Оригинальность: 70%
Срок: 7 дней
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