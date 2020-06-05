Нужно написать пояснительную записку (ВКР) по информационным системам

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Закрыт1 заявка413 просмотров

Необходимо написать пояснительную записку (ВКР) по методическим рекомендациям.

Специальность: Информационные системы.

Тема ВКР: "Разработка системы электронного архива колледжа".

Объём: 40 страниц

Оригинальность: 70%

Срок: 7 дней

5 лет назад
guest_15910415390015
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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Алексей
 
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3 года назад
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5 лет назад