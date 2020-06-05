Усилитель низкой частоты на КМОП структурах.

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Нужно построить схему усилителя низких частот на КМОП транзисторах (усилитель гармонических сигналов) в программе multisim. Так же нужно небольшое общение для общего понимания работы схемы. Я сам что то настроил но научный руководитель курсовой недоволен.

5 лет назад
guest_1591389876154
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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