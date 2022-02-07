Составить реестр научных изданий (психология и педагогика)

*найти тематические научные издания (журналы, конференции и т.п.), с разделами «Психология», «Педагогика», «Акмеология», российские и иностранные, обязательно рецензируемые и имеющие индекс цитирования (ВАК, Ринц - с этих начать, Scopus, Web of Science - эти добавить не боле 2-х в год);

* все выходные данные по изданиям занести в реестр для удобства дальнейшего пользования;

* связаться с организаторами и выяснить все требования к публикациям (объем, срок, оплата, все требования к автору статьи);

* составить сквозной график публикаций и тематик так, чтобы публиковаться каждые 2 недели

* период - 3 года;