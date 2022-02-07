Контент-менеджер (удаленно)

$500
Наполнение сайтовЗакрыт39 заявок1045 просмотров
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Добрый день, требуется на постоянной основе контент-менеджер (удаленно)

1. Сайт на 1с Битрикс

2. Работа с экспортным файлом

3. Размещение описаний категорий, карточек товара

4. Размещение изображений

5. Редактирование title и мета-данные согласно правкам SEO-оптимизатора

6. Размещение цен, работа с ценообразованием (инструкции будут)

2 года назад
theneo
Игорь 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад