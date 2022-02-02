Контент-менеджер для телеграм-чата

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Ваша задача очень простая:

1) Приветствовать новых участников чата и заводить с ними разговор

2) Раз в 3-5 дней кидать какой ни будь видос или новость на тему чата если активности нет

Тема: горные лыжи и сноуборд

2 года назад
dmitryboiko
Дмитрий 
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад