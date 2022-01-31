Собрать обои для приложения

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Для приложения wallpapers по узкой тематике нужно собрать эти самые обои с открытых источников

Количество: 100+

Разрешение:1080х2340 (если находите размер больше - кадрировать в фотошопе, если чуть меньше - растянуть; но без потери качества)

Пересохранить все в фотошопе с сжатием качества и веса картинок (как именно покажу)

Список источников приложить

Базовые навыки работы в фотошопе обязательны

цена, сроки?

2 года назад
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад