Собрать обои для приложения

Для приложения wallpapers по узкой тематике нужно собрать эти самые обои с открытых источников

Количество: 100+

Разрешение:1080х2340 (если находите размер больше - кадрировать в фотошопе, если чуть меньше - растянуть; но без потери качества)

Пересохранить все в фотошопе с сжатием качества и веса картинок (как именно покажу)

Список источников приложить

Базовые навыки работы в фотошопе обязательны

цена, сроки?