Обновлять цены на сайте!

Добрый День Лера!

Ищем человека. кто смог бы:

актулизировать информацию на сайте (По поставщикам обновть все цены и добавить позиции которых у нас нету)

Каждый месяц обновлять все цены на сайте.

На сайте 25 т позици.

сайт

https://www.proline-sb.ru/