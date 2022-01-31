Обновлять цены на сайте!

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Добрый День Лера!

Ищем человека. кто смог бы:

актулизировать информацию на сайте (По поставщикам обновть все цены и добавить позиции которых у нас нету)

Каждый месяц обновлять все цены на сайте.

На сайте 25 т позици.

сайт

https://www.proline-sb.ru/ 

2 года назад
guest_16436264896388
2 года в сервисе
Был
2 года назад