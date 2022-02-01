Нужен Контент Менеджер забить саит текстами и фото

Для приложения wallpapers по узкой тематике нужно собрать эти самые обои с открытых источников Количество: 100+ Разрешение:1080х2340 (если находите размер больше - кадрировать в фотошопе, если чуть меньше - растянуть; но без потери качества) Пересохранить все в фотошопе ...