Общаться в приложении discord, набить там 75лвл.

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Надо человек который уделит много времени общению в приложении discord, надо набить там 75лвл а это примерно 20-25к сообщений. Кд на 1 сообщение там 1 минута, считайте сами. Предполагаю это до месяца продуктивного общения.

2 года назад
Barinov666
Андрей 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад