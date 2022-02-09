Добавить товар на сайт

Наполнение сайтовЗавершен14 заявок795 просмотров
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В админке MODX необходимо добавить на сайт около 140 запасных частей (заводской тематики), без картинок, по шаблону. Пишите цену за весь объем работы

2 года назад
v-max56
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
14 часов назад
2 года назад
$15
3 дня
Хорошо выполнила свою работу. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество!)