Добавить товар на сайт

Наполнение Интернет-магазина товарами (преимущественно медицинские товары, иногда спорттовары и детские игрушки). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление тегов и свойств). Заполнение строго ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В админке MODX необходимо добавить на сайт около 140 запасных частей (заводской тематики), без картинок, по шаблону. Пишите цену за весь объем работы
- Похожие заказы
- $65Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Ваша задача очень простая: 1) Приветствовать новых участников чата и заводить с ними разговор 2) Раз в 3-5 дней кидать какой ни будь видос или новость на тему чата если активности нет Тема: горные лыжи и сноубордНаполнение сайтов15 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно найти 20 фото в интернете Срочно Нужен специалист с опытомНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт2 года назад
- $130
Парсить товары, категории, и т.д.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт2 года назад
- $1
сделать текст уникальнымНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
В поисках контент менеджера текста и фотоНаполнение сайтов21 заявкаЗакрыт2 года назад
Для приложения wallpapers по узкой тематике нужно собрать эти самые обои с открытых источников Количество: 100+ Разрешение:1080х2340 (если находите размер больше - кадрировать в фотошопе, если чуть меньше - растянуть; но без потери качества) Пересохранить все в фотошопе ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый День Лера! Ищем человека. кто смог бы: актулизировать информацию на сайте (По поставщикам обновть все цены и добавить позиции которых у нас нету) Каждый месяц обновлять все цены на сайте. На сайте 25 т позици. сайт https://www.proline-sb.ru/Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Оптимизация скорости сайта Tilda, сейчас PageSpeed Insights показывает 12 для мобильной версии (см скриншот). В основном проблема с изображениями. Нужно оптимизировать картинки, привести их в формат. Я дам новые картинки для части товаров их нужно оптимизировать ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад