Добавление товаров в Интернет-магазин

Ваша задача очень простая: 1) Приветствовать новых участников чата и заводить с ними разговор 2) Раз в 3-5 дней кидать какой ни будь видос или новость на тему чата если активности нет Тема: горные лыжи и сноуборд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение Интернет-магазина товарами (преимущественно медицинские товары, иногда спорттовары и детские игрушки). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление
тегов и свойств). Заполнение строго в соответствии с подробной инструкции.
Среднее время добавление и заполнение одной карточки – 10-20 минут. Минимальный требуемый порог – 80 карточек в неделю.
Оплата: 15 рублей за 1 добавленную и правильно заполненную карточку. Без предоплаты, оплата за тестовое задание (10 карточек), после этого оплата каждое 5-тое или 20-тое число месяца, на Сбербанк или paysend.
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