Добавление товаров в Интернет-магазин

$65
Наполнение сайтовЗавершен23 заявки925 просмотров
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Наполнение Интернет-магазина товарами (преимущественно медицинские товары, иногда спорттовары и детские игрушки). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление

тегов и свойств). Заполнение строго в соответствии с подробной инструкции.

Среднее время добавление и заполнение одной карточки – 10-20 минут. Минимальный требуемый порог – 80 карточек в неделю.

Оплата: 15 рублей за 1 добавленную и правильно заполненную карточку. Без предоплаты, оплата за тестовое задание (10 карточек), после этого оплата каждое 5-тое или 20-тое число месяца, на Сбербанк или paysend.

2 года назад
popovaxen
Ксения 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Tatabudkova
Татьяна 
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$5
5 дней
RUB
Понравилось сотрудничать с Татьяной, работа выполнена качественно, всегда на связи, все сроки соблюдены. Рекомендую!
С Ксенией было очень приятно сотрудничать! Всё понятно, все задания были предоставлены подробно. Перед началом работы была предоставлена инструкция. Ксения всегда на связи и если возникали вопросы, то всегда четко и ясно объясняла. Оплата проводилась во время. Рекомендую к сотрудничеству!