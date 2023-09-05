Оптимизация фейсбук страницы ( контент + дизайн )

$20
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок26 просмотров
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Здравствуйте

Ищу человека, который сможет создать красивую, эстетичную, профессиональную фейсбук и Linked In страницы для коуча.

Что надо...

  • создать ковер фото для коуча

  • заполнить биографию

  • сделать 7 отзывов

  • создать 10 постов по его тематике ( текст + фото )

Дублировать тоже самое на Linked In

Вот примеры классных страниц -

https://www.facebook.com/manifestationbabe

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550125593185

Срок - 3 дня

4 месяца назад
toppyc09
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад