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Оптимизация фейсбук страницы ( контент + дизайн )
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Здравствуйте
Ищу человека, который сможет создать красивую, эстетичную, профессиональную фейсбук и Linked In страницы для коуча.
Что надо...
создать ковер фото для коуча
заполнить биографию
сделать 7 отзывов
создать 10 постов по его тематике ( текст + фото )
Дублировать тоже самое на Linked In
Вот примеры классных страниц -
https://www.facebook.com/manifestationbabe
https://www.facebook.com/profile.php?id=61550125593185
Срок - 3 дня
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