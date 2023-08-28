Консультацию по Таргету .

Ищу наставника с опытом в таргете по инстаграму (будет плюс, если в арбитраже трафика есть опыт).

Куплю консультацию на несколько часов и не только, договоримся. На постоянной основе.

Интересует:

Товарный бизнес в приоритете (серые направления тоже подойдут).

Вы должны научить меня запускаться, расказать все базовые основы.

В заявке пишите цену. Опыт у вас должен быть хотя бы от полгода работы (с примерами работ)