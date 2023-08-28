Консультацию по Таргету .

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки18 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу наставника с опытом в таргете по инстаграму (будет плюс, если в арбитраже трафика есть опыт).

Куплю консультацию на несколько часов и не только, договоримся. На постоянной основе.

Интересует:

Товарный бизнес в приоритете (серые направления тоже подойдут).

Вы должны научить меня запускаться, расказать все базовые основы.

В заявке пишите цену. Опыт у вас должен быть хотя бы от полгода работы (с примерами работ)

4 месяца назад
a1ex_
Алекс 
32 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад