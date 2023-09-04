Ищем SMM Manager на постоянную удаленную работу

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок39 просмотров
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Ищем SMM менеджера для дизайн /арх студии

Задачи, органично растить аудиторию на всех платформах путем создания качественного контента ( из нашего гугл диска)

-Instagram

-Facebook

-Pinterest

-threads

-время от времени готовить публикации для различных онлайн платформ, растить узнаваемость студии

-И все что может помочь лидогенерации

Свободный английский !

Креативное мышление и организованность, необходимы би-недельные отчеты по всем платформам, присылайте портфолио своих кейсов в схожем сегменте на ознакомление

Ссылка на инст @kg_designuae

Kgdesignuae.com

4 месяца назад
4kostya4
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад