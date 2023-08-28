Размещение объявлений на английских форумах

$115
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок51 просмотр
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Здравствуйте

Размещение объявлений на форумах / соц сетях: поиск блогеров, стримеров и тд / переговоры

даем вам аккаунт от почты

вы регистрируете в определенных разделах тему (заголовок/тема - даю вам)

отчет о проделанной работе

список форумов/почт/ссылок - предоставим

Оплата ежедневная любым удобным способом.

пс: есть и другие не сложные задачи

1 успешная тема/пост. - 100 руб

4 месяца назад
guest_16854230556641
Беларусь
7 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад