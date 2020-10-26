alina_sp

Алина alina_sp

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Адаптивная кроссбраузерная верстка

Опыт верстки более года, выполню качественно и в срок. Всегда на связи, отвечаю быстро.

Скилы: HTML5,  CSS3, Bootstrap, Javascript, JQuery, PHP, WP Elementor. Так же базовые знания UX/Ui

Вот несколько примеров моих работ:

http://profiremont.kh.ua/

https://gtischools.com/

https://gotoinc.co/blog/

https://alinasp.github.io/blueasy/src/index.html

https://alinasp.github.io/Golden-bootstrap/

http://139.162.250.226/wallpaper-packages-5-2/

Контакты:

telegram: @alina_sp

email: [email protected]

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Отзывы заказчиков

kingday
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Требуется HTML-верстка нескольких простых шаблонов
HTML
все шикарно. верстка сделано отлично. очень приятно работать!
Сортудничаем с Денисом второй раз. Все отлично, никаких проблем, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
kingday
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Требуется HTML-верстка нескольких простых шаблонов
HTML
Алину рекомендую! Сразу понятно, что специалист в теме - задает правильные вопросы. А также соблюдает сроки и требования!
Работа оставила только положительные впечатления!
Ответный отзыв