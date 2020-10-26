Адаптивная кроссбраузерная верстка
Опыт верстки более года, выполню качественно и в срок. Всегда на связи, отвечаю быстро.
Скилы: HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript, JQuery, PHP, WP Elementor. Так же базовые знания UX/Ui
Вот несколько примеров моих работ:
https://alinasp.github.io/blueasy/src/index.html
https://alinasp.github.io/Golden-bootstrap/
http://139.162.250.226/wallpaper-packages-5-2/
Контакты:
telegram: @alina_sp
email: [email protected]
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
5 лет назад
HTML
все шикарно. верстка сделано отлично. очень приятно работать!
Ответный отзыв
Сортудничаем с Денисом второй раз. Все отлично, никаких проблем, оплата в срок. Рекомендую!
$8
10 баллов
5 лет назад
HTML
Алину рекомендую! Сразу понятно, что специалист в теме - задает правильные вопросы. А также соблюдает сроки и требования!
Ответный отзыв
Работа оставила только положительные впечатления!