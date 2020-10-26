Адаптивная кроссбраузерная верстка

Опыт верстки более года, выполню качественно и в срок. Всегда на связи, отвечаю быстро.

Скилы: HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript, JQuery, PHP, WP Elementor. Так же базовые знания UX/Ui

Вот несколько примеров моих работ:

http://profiremont.kh.ua/

https://gtischools.com/

https://gotoinc.co/blog/

https://alinasp.github.io/blueasy/src/index.html

https://alinasp.github.io/Golden-bootstrap/

http://139.162.250.226/wallpaper-packages-5-2/

Контакты:

telegram: @alina_sp

email: [email protected]