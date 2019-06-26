Ищем программиста PHP для написания скрипта

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Требуется написать скрипт на чистом PHP, обрабатывающий данные с торговой площадки torgi.gov.ru за сутки и записывающий их в базу (методы

записи в базу разрабатывать конечно не нужно). Предлагайте сроки и

стоимость.

PHP
6 лет назад
webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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