Парсер PHP + phantomjs и casperjs

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужно добавить поддержку куков.  Есть скрипт на CentOs, но куки не используются. Из-за этого Яндекс выводит каптчу. Нужно устранить, кто сталкивался.

CentOSPHP
6 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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