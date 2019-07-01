Парсер тарифных планов из BILLmanager и интеграция с сайтом на Django

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Завершен4 заявки124 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Задача следующая:

Необходимо создать парсер тарифных планов, который автоматически будет добавлять/обновлять тарифные планы с биллинга BILLmanager.

У билинга имеется свой API, документацию можно найти тут: https://doc.ispsystem.ru/index.php/BILLmanager_API

Сам сайт-витрина написан на Python/Django.

Необходимо реализовать синхронизацию тарифов с биллинга на сайт.

Со своей стороны попытаюсь составить четкое ТЗ и описать подробности, и предоставлю необходимые доступы.

Предлагайте свои сроки и стоимость.

DjangoPython
6 лет назад
techlodge
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

oleh4678
Олег 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
5 дней
Могу рекомендовать Олега как опытного специалиста. Задание требовало навыков разработки на Python и опыт администрирования Linux и было выполнено качественно в соответствии со сроками и ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству как надежного и грамотного исполнителя.
Спасибо за интересный заказ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

oleh4678
Олег 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад