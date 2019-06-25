Оптимизировать мобильную версию сайта

$360
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок152 просмотра

Нужно оптимизировать мобильную версию сайта.

Нужен исполнитель для оптимизации мобильной версии сайта, сейчас скорость сайта 35%, необходимо поднять до +80%. Также необходимо уменьшить скорость анализа сайтов, сайт на cms + php + js + css

домен http://serch.site

CSSJavaScriptPHP
6 лет назад
Magelly
Эля 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров