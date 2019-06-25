Поправиль чекбокс на адаптивной версии, на айфоне

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http://1506697.salontat.web.hosting-test.net/katalog/aromasashe/aromaplastiny

На айфоне если открыть фильтр товаров, кликнуть по чекбоксу лбой опции, то снять эту же галочку не получается

https://prnt.sc/o6jxyd

На browserstack видно клюк.

jquery скрипт, который работает только на ios/safary - убирает клас ocf-selected после повторного клика

iOSjQuery
6 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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