Требуется доработка дизайна сайта по ремонту квартир в Figma. Необходимо заменить SVG иконки и разработать внутреннюю страницу 'Дизайн проект', а также страницы с услугами: ремонт новостройки и ремонт вторички. Цены указывать в рублях. Доступ к архиву с иконками и шрифтами будет предоставлен заинтересованным.
- Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется разработать дизайн сайта на тему строительства в Figma. Необходимо создать уникальный и современный интерфейс, который будет привлекать пользователей и соответствовать тематике. Ожидаются оригинальные решения и внимание к деталям.Завершен3 года назад
Требуется разработка дизайна сайта по ремонту квартир в Figma. Ищется специалист, который сможет создать нестандартное расположение блоков на сайте. Прилагается техническое задание и пример для вдохновения. Ожидается оригинальный и привлекательный дизайн, который будет служить основой для дальнейшей работы.Закрыт3 года назад
Разработать форму опроса для сайта ремонта ванных комнат. После ответов пользователей отправлять одну из трех смет и закреплять скидку 15%. Также требуется заменить телефон в иконке и обновить логотип компании в шапке сайта.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходима разработка продающего сайта по ремонту квартир на платформе WordPress. Проект включает в себя полный пакет услуг «под ключ» и ориентирован на рынок Москвы. Техническое задание прилагается для ознакомления с основными требованиями и особенностями проекта.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка логотипа для сайта строительной компании. Первый вариант включает бобра с прищуренным глазом, который проверяет ряды кирпичной кладки с уровнем и кельмой. Второй вариант — лаконичный и схематичный. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработка сайта строительной тематики «под ключ» с фокусом на отделку и ремонт в Москве. Техническое задание предоставляется в личном сообщении. Также требуется настройка для получения заявок через Telegram или WhatsApp.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
нужно придумать дизайн будущего сайта компании по ремонту квартирЗавершен4 года назад
занимается отделкой квартир под ключ, и разработкой архитектурных проектов (дизайн-проектов) . регион- Москва. название компании - "Модуль Ресурс" .Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
нужен сайт , подобный русскийремонт.рф https://www.remontexpress.ru/ четкое тех.задание приложу в файле. разработка двух форм (стоимость ремонта) и калькулятор стоимости , как на сайте. с возможным продвижением сайта по SEO (с дальнейшем наполнением (рерайта статей, которых ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт, подобный - moscowremontnik.info от меня - тех. задание. от вас- примеры работ. нужно чтобы немного менялся дизайн, а в общем и целом сайт будет похож. и по модулям тоже. Бюджет предлагайте, хочу услышать ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
с согласия владельца. надо будет поменять только регионы и контакты. http://domxl.ruВеб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
сайт: autodilijans.ru, внутр. оптимизация по всем канонам , а именно : Прописка мета тегов title, keywords, description Title – заголовок данной страницы, размер до 70 симв. Пишется один предложением, без точки на конце. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
имеется шаблон в psd, отрисованный дизайнером послойно. нужно на хост залить движок и на него натянуть шаблон. css и HTML-верстка. приемлимая цена- 70 долларов. срок- 2 дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
необходимо проконсультировать контекстно в рамках данного проекта autodilijans.ru для внутренней и внешней оптимизации сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад