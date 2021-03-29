ivanushko

Иван ivanushko

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

строитель. немного музыкант. немного инвестор. шахматист- футболист

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Alex_Simvolov
29 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн сайта
Figma
Отличный клиент, предоставил всю информацию, всегда на связи, соблюдает договоренности, рекомендую!
Александра рекомендую, исполненный дизайн мне понравился. В связи с напряженностью между братскими народами, сроки исполнены не были. Но то, думается мне исключительно из-за форс мажора в виде нешуточной войны. В общем , хотелось бы конечно и дальше продолжать работать, но никто не знает, что нас ждет, поэтому неопределенность висит в воздухе.
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WINT_VITALY
32 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
3 года назад
Разработать логотип для сайта строительной тематики
Иван поставил точную задачу. Быстро пришли к нужному результату. Интересный заказ. Советую к сотрудничеству.
Виталий отлично справился с заданием, учел все необходимые замечания, был очень сдержан и претензий к его работе нет.
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thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
$50
10 баллов
4 года назад
Выполнить дизайн главного экрана
Иван, хороший заказчик и человек. Дает своевременную обратную связь. Сотрудничество было в удовольствие. Надеюсь в дальнейшем закроем еще не один проект! ;)
Виталий очень пунктуальный и талантливый разработчик, выполнил все в соответствии с моим тех.заданием, также помог мне его сформулировать. Могу рекомендовать как надежного и ответственного специалиста.
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alex_ptichkin
Алексей 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Разработать логотип строительной компании
Была чётко поставлена задача от заказчика. Были подробно изложены предпочтения, в результате получился замечательный логотип! Заказчик приятен в общении, все доходчиво и ясно излагает. Оплата произведена своевременно.
Алексей просто красавчег. быстро и четко работает, оперативен, разумен. Советую обращаться ! лого понравился
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vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
$250
10 баллов
12 лет назад
Установить wordpress и натянуть шаблон на него
CSSHTMLWordPress
Иван интересный заказчик. Четкие требования, постоянный контроль работы, трезвые и обоснованные комментарии. Доверяю, с радостью будем продолжать сотрудничество. Спасибо за интересную задачу!
Владислав зачетно справился с задачей. Были написаны скрипты, специально под мои нужды на DLE, разработаны нужные мне плагины, все встало на движок и отлично без тормозов работает. Консультировал в интересах заказчика, помогал сделать нужный выбор. Спасибо большое этому профессионалу!
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