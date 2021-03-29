Александра рекомендую, исполненный дизайн мне понравился. В связи с напряженностью между братскими народами, сроки исполнены не были. Но то, думается мне исключительно из-за форс мажора в виде нешуточной войны. В общем , хотелось бы конечно и дальше продолжать работать, но никто не знает, что нас ждет, поэтому неопределенность висит в воздухе.