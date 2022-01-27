Сайт по ремонту квартир на wordpress

Есть готовый сайт под компьютерную версию нашей игры [url=https://smartrp.by/]https://smartrp.by[/url] Вот сейчас нужно сделать всё тоже самое, что и там, но под мобильную версию игры, то есть на другой домен, на другую верстку (главный экран [url=https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/]https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/[/url]) и ...