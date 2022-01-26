Нужен бэкенд написать

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок548 просмотров
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Проект состоит из одностраничного промо-сайта с информацией о марафоне и личного кабинета.Промо-сайт: Подставляет из себя статичную страницу с описанием марафона, условиями участия, призами и формы оплаты.На основании замеров заданных клиентом, по формуле высчитывается необходимое количество килокалорий для пользователя и присваивается к нему. Далее эта информация нужна для выдачи нужной программы питания на каждый день.

Личный кабинет: Отдельный раздел на сайте, доступ в который осуществляется с помощью логина (email) и пароля. В личном кабинете пользователь может выбрать марафон, а также изменить персональные данные.На главной странице марафона выводим все задания для пользователя на сегодняшний день: 2 тренировки, 4-5 приемов пищи, чек-лист (задания на сегодня), текущий вес.Сайт состоит из 4 основных подразделов:- Питание- Тренировки- Прогресс- Дополнительно

2 года назад
dariidanu1
28 летМолдова
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
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