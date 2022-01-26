Сделать сайт на битриксе

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок661 просмотр
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Здравствуйте. Нужно сделать сайт на битриксе под ключ. Дизайн уже есть.

Так же синхронизировать остатки (около 1500 штук ) с 1с.

Кто готов взяться пишите, я дам подробную информацию. Важно, чтобы у вас было время (работы много) и соответствующие навыки.

2 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад