Разработать сайт на Wordpress

Необходимо создать сайт на Wordpress для онлайн-заказа юридических услуг.

Сайт должен быть легким в использование, минимальные графики. Выбор услуг в формате кнопок (для начала 8 услуг), с возможностью изменения перечня услуг.

Синхронизация с Billbee.

Возможность прямого заказа услуг клиентом на сайте с оплатой кредитной картой, PayPal и т.д.

Сайт должен быть доступен на 3 языках (русский, английский, немецкий).

Возможно: чат-робот

Личный кабинет

Сайт обязательно должен содержать личный кабинет, содержащий следующий функционал:

• Регистрация,

• Общение через личный кабинет с клиентом,

• Загрузка документов в PDF формате (заказчик/владелец сайта)

• Заполнение анкеты с личными данными.

Стоимость и сроки?