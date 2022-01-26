Разработать сайт на Wordpress

Здравствуйте. Нужно сделать сайт на битриксе под ключ. Дизайн уже есть. Так же синхронизировать остатки (около 1500 штук ) с 1с. Кто готов взяться пишите, я дам подробную информацию. Важно, чтобы у вас было время (работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт на Wordpress для онлайн-заказа юридических услуг.
Сайт должен быть легким в использование, минимальные графики. Выбор услуг в формате кнопок (для начала 8 услуг), с возможностью изменения перечня услуг.
Синхронизация с Billbee.
Возможность прямого заказа услуг клиентом на сайте с оплатой кредитной картой, PayPal и т.д.
Сайт должен быть доступен на 3 языках (русский, английский, немецкий).
Возможно: чат-робот
Личный кабинет
Сайт обязательно должен содержать личный кабинет, содержащий следующий функционал:
• Регистрация,
• Общение через личный кабинет с клиентом,
• Загрузка документов в PDF формате (заказчик/владелец сайта)
• Заполнение анкеты с личными данными.
Стоимость и сроки?
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