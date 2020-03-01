____________________________________________________
易ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, ОПЫТ 易
Языки:
- HTML 5
- CSS 3
- JS
- PHP
- Python
- WordPress
- Bootstrap 4
- JQuery
- Fancybox
- Inputmask
- Parallax
- Slick
- Owl Carousel
- Wow
- Animate
- BEM
ИСПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА
Верстка сайтов. Сверстаю лэндинг или многостраничный сайт легкой или средней сложности за приемлемые сроки и хорошего качества. Сможем договориться насчет использования библиотек и фреймворков, но я все же предпочитаю не использовать Bootstrap 4.
HTML, CSS или/и JS правки. Исправлю ошибки, баги, доработаю код по мере своих сил и возможностей.
Натяжка лэндингов на WordPress. Поставлю несложный лэндинг на WordPress с возможностью менять контент в админке, могу также показать как ей пользоваться.
_________________________________
ОСОБЕННОСТИ
Гарантия. Я гарантирую, что бесплатно внесу необходимые правки в течении недели после закрытия заказа. Я не буду игнорировать или кидать в чс после выполненного заказа.
Работаю без предоплаты. Мне не нужна предоплата, оплата будет проводиться после видео подтверждения выполненной работы. Возможен также вариант с безопасным платежом или предоплатой, если на этом настаивает заказчик.
______________________________
♂️ПОРТФОЛИО♂️
https://www.weblancer.net/users/pydmitry/portfolio/
_____________________________
💬КОНТАКТЫ💬
Почта: [email protected]
Telegram: lyashket
- Адаптивная верстка лэндинга агенства93 просмотра
- Адаптивная верстка лэндинга на Bootstrap 4 "Ёлки"108 просмотров
- Адаптивная верстка лэндинга "Крылатко"105 просмотров
- Адаптивная верстка лэндинга по продаже запчастей128 просмотров
- Адаптивная верстка лэндинга "Granit"81 просмотр
- Адаптивная верстка лэндинга туристической компании114 просмотров
- Адаптивная верстка лэндинга мобильного приложения90 просмотров
- Адаптивная верстка лэндинга стартапа94 просмотра
- Адаптивная верстка лэндинга104 просмотра