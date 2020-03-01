pydmitry

Дмитрий Демяненко pydmitry

 
21 годУкраина/Сумы
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов.

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易ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, ОПЫТ 易 

Языки:

  • HTML 5
  • CSS 3
  • JS
  • PHP
  • Python
CMS:

  • WordPress
Фреймворки:

  • Bootstrap 4
Библиотеки JS:

  • JQuery
  • Fancybox
  • Inputmask
  • Parallax
  • Slick
  • Owl Carousel
  • Wow
Библиотеки HTML/CSS:

  • Animate
CSS архитектура:

  • BEM
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ИСПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА

Верстка сайтов. Сверстаю лэндинг или многостраничный сайт легкой или средней сложности за приемлемые сроки и хорошего качества. Сможем договориться насчет использования библиотек и фреймворков, но я все же предпочитаю не использовать Bootstrap 4.

HTML, CSS или/и JS правки. Исправлю ошибки, баги, доработаю код по мере своих сил и возможностей.

Натяжка лэндингов на WordPress. Поставлю несложный лэндинг на WordPress с возможностью менять контент в админке, могу также показать как ей пользоваться.

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﻿ОСОБЕННОСТИ

Гарантия. Я гарантирую, что бесплатно внесу необходимые правки в течении недели после закрытия заказа. Я не буду игнорировать или кидать в чс после выполненного заказа.

Работаю без предоплаты. Мне не нужна предоплата, оплата будет проводиться после видео подтверждения выполненной работы. Возможен также вариант с безопасным платежом или предоплатой, если на этом настаивает заказчик.

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‍♂️ПОРТФОЛИО‍♂️

https://www.weblancer.net/users/pydmitry/portfolio/

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💬КОНТАКТЫ💬

Почта: [email protected]

Telegram: lyashket

PHPJavascriptPythonWordPressВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQueryМногостраничный сайт
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_15830420139398
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Верстка Из PSD
Очень быстро и качественно рекомендую!
Уже не первый раз сотрудничаем, все прошло гладко, рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
guest_15852946498169
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Верстка из psd 1 страница
Очень ответственно подошел к заказу, довольна работой) и очень понимающий человек, благодарна вам, очень выручили
Добрый и общительный человек, четкая постановка задач, почти всегда онлайн. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
4ikotilo
22 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта без анимации. Сверстать одностраничный сайт из .psd
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
Рекомендую к сотрудничеству, все было выплачено
Ответный отзыв
guest_15830420139398
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта из PSD
За такие короткие сроки отличное качество!Рекомендую)
Рекомендую продавца, адекватен в общении и понятное тз, ему можно доверять)
Ответный отзыв
Nicklaos
Николай 
38 летПортугалия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$2
10 баллов
4 года назад
Поправить верстку
Отличный исполнитель, сделал все быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое тз, оплата в сроки. В общем, рекомендую.
Ответный отзыв