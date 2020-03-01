Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов.

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易ЗНАНИЯ, НАВЫКИ, ОПЫТ 易

Языки:

HTML 5

CSS 3

JS

PHP

Python

WordPress

Bootstrap 4

JQuery

Fancybox

Inputmask

Parallax

Slick

Owl Carousel

Wow

Animate

BEM

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ИСПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА

Верстка сайтов. Сверстаю лэндинг или многостраничный сайт легкой или средней сложности за приемлемые сроки и хорошего качества. Сможем договориться насчет использования библиотек и фреймворков, но я все же предпочитаю не использовать Bootstrap 4.

HTML, CSS или/и JS правки. Исправлю ошибки, баги, доработаю код по мере своих сил и возможностей.

Натяжка лэндингов на WordPress. Поставлю несложный лэндинг на WordPress с возможностью менять контент в админке, могу также показать как ей пользоваться.

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﻿ОСОБЕННОСТИ

Гарантия. Я гарантирую, что бесплатно внесу необходимые правки в течении недели после закрытия заказа. Я не буду игнорировать или кидать в чс после выполненного заказа.

Работаю без предоплаты. Мне не нужна предоплата, оплата будет проводиться после видео подтверждения выполненной работы. Возможен также вариант с безопасным платежом или предоплатой, если на этом настаивает заказчик.

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‍♂️ПОРТФОЛИО‍♂️

https://www.weblancer.net/users/pydmitry/portfolio/

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💬КОНТАКТЫ💬

Почта: [email protected]

Telegram: lyashket